Rocco Stark (30) gibt sich geheimnisvoll. Nach der gescheiterten Beziehung zu Angelina Heger (25) und ein paar losen Flirts hat der Schauspieler eine neue Dame an seiner Seite. Aus dem Mallorca-Urlaub veröffentlicht er verdächtige Fotos und Videos auf Instagram. Wer ist die hübsche Brünette und ist sie etwa Roccos neue Freundin? Promiflash hat den 30-Jährigen und seine kleine Tochter Amelia (4) auf Mallorca getroffen und mal nachgefragt. Rocco gibt eine ehrliche Antwort: "Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist in der Tat so, dass ich jemanden kennengelernt habe, den ich ganz ganz toll und ganz nett und ganz bezaubernd finde, allerdings würde ich jetzt nicht behaupten, dass wir in einer Beziehung sind." Er habe aus der Vergangenheit gelernt und gehe die ganze Sache jetzt erst einmal langsam an. Der gemeinsame Urlaub wird sicher zeigen, ob sich mehr aus dem Sommerflirt entwickelt.



