Was macht eigentlich Britney Spears (35) so den ganzen Tag, wenn sie nicht im Rampenlicht steht? Jetzt gibt es die Antwort: Bei Instagram postet die Sängerin ein Video, das ihren Alltag zeigt! Urlaubsalltag wohlgemerkt! Denn die Popdiva verbringt gerade mit ihrer Mama und ihren beiden Söhnen Sean Preston (11) und Jayden James (10) Ferien auf Hawaii – und beweist mit dem intimen Einblick in ihr Leben: Im Hause Spears geht es ganz bodenständig zu. Nach dem Kaffee am Morgen chauffiert Britney ihre Lieben per Auto zum Strand, wo es sich die Vier mit Sonnen, Chillen und Baden richtig gut gehen lassen. Nicht mit von der Partie ist offensichtlich Männermodel Sam Asghari, mit dem die 35-Jährige seit einigen Wochen zusammen ist.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de