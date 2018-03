Baby-News bei den Ex-GNTM-Girls Elena Carrière (21) und Anuthida Ploypetch (19)? Die sonst so zierlichen Models überraschen ihre Fans jetzt mit einer krassen Nachricht auf Snapchat. Da zeigen sich die Busenfreundinnen nämlich mit auffällig aufgeblähten Bäuchen. Die Hashtags #flashnews und #twogirlssamedad sorgen für noch mehr Verwirrung! Sind die beiden tatsächlich gleichzeitig schwanger? Nein – beide haben sich einfach einen Scherz erlaubt und nehmen ihre Follower auf den Arm. Tatsächlich ist ein ausgiebiges Essen schuld an den Food-Baby-Bäuchen der zwei. Die Models haben es sich nämlich bei einem Abendessen ordentlich schmecken lassen und zeigen damit: Auch in der Branche kann man ab und zu mal sündigen.



