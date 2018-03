Pietro Lombardi (24) hat aktuell mit einem kleinen Schönheitsmakel zu kämpfen. Auf Snapchat teilte er sein Leid mit den Fans: "So, wir fliegen jetzt nach Österreich. Ich bin bin ein bisschen traurig. Ich hab so einen richtig fetten Pickel unterm Auge und der geht einfach nicht weg. Aber egal." Der dicke Hauer kam auch noch genau zum falschen Zeitpunkt. Pietro war an diesem Tag nämlich für einen Auftritt in einem Club gebucht. Das sollte dem DSDS-Gewinner zumindest entgegenkommen. Bei so viel Partystimmung achtet sicher niemand auf den eitrigen Begleiter.



