Farid Bang (30) stählt seine Muskeln immer mehr. Der Rapper zeigte sich auf seinem Instagram-Account trainierter denn je. Mit diesem Körper könnte sich der 30-Jährige auch durchaus nackt sehen lassen. Promiflash verriet er schon einmal seine Einstellung zur Nacktshow Adam sucht Eva: "Ich würde da auch hingehen, aber ich würde die doppelte Gage verlangen. Ich bin eben so gut bestückt wie Zwillinge." Mit dieser Aussage spielte der Badboy ganz sicher nicht auf seine definierten Muskeln an. Sein Statement meinte er übrigens auch nicht so ganz ernst. Farid fügte noch hinzu, dass seine Teilnahme unbezahlbar wäre, weil er nicht käuflich sei. Wenn das so ist, dann wird seine Zwillingsbehauptung unbewiesen bleiben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de