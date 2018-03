Sie haben die Qual der Wahl! Caroline Beil (50) und ihr Lebensgefährte Philipp Sattler suchen einen Namen für ihr Baby aus. Das ungeborene Kind der Moderatorin kann sich anscheinend auf etwas gefasst machen. So verriet das Paar im Promiflash-Interview, sich nicht auf einen Namen festlegen zu wollen: "Ehrlich gesagt, wissen wir nicht, welcher als Erstes genannt wird … wir haben tatsächlich vier Namen." Allzu kreativ wollen die werdenden Eltern allerdings nicht werden. "Pineapple werden wir es nicht nennen oder Huckleberry Finn oder so. Also solche absurden Namen glaube ich eher nicht", scherzte Caroline. Diese Entscheidung wird ihr ihr Nachwuchs später sicher einmal danken!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de