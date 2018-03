Mit ihrer Verlobung überraschte Denise Temlitz jetzt ihre Fans. Nachdem sie 2016 in der RTL-Kuppelshow Der Bachelor beim Buhlen um das Herz von Leonard Freier (32) leer ausgegangen war, verliebte sich die 26-Jährige wenig später in den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten Patrick Cuninka (26). Schon bald könnten für das Pärchen die Hochzeitsglocken läuten. Im Gespräch mit Promiflash gestand Denise nun: "Ich habe nie geplant, zu heiraten. Für mich hat Heiraten eigentlich gar nicht so eine Bedeutung. Vielleicht hatte ich bisher einfach nicht den richtigen Mann und das Gefühl." Mit dem Patrick hat sie jetzt aber anscheinend den Richtigen gefunden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de