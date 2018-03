Wenn das kein seltener Anblick ist: Auf ihrem LA-Roadtrip in Richtung Coachella-Festival albert Lena Meyer-Landrut (25) ausgelassen mit Stefanie Giesinger (20), Marcus Butler (25) UND ihrem Liebsten Max von Helldorff herum. Normalerweise präsentiert die Musikerin der Öffentlichkeit ihren Boyfriend lediglich von hinten oder von der Seite – dieses Mal trällern die zwei allerdings frontal in die Kamera von YouTube-Star Marcus Butler. Ob die beiden sich von nun an häufiger gemeinsam zeigen wollen?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de