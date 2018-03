Was für eine Überraschung: Es wird einen neuen GZSZ-Vorspann geben! Seit Monaten fiebern Fans auf die große Jubiläumsfolge der Erfolgsserie am 17. Mai hin. Kurz vor dem 25. Jubiläum der beliebten Soap veröffentlichte RTL jetzt einen Teaser zum brandneuen Vorspann – und der dürfte die Vorfreude des Fans nur noch weiter steigern. Im neuen Intro werden Serien-Stars wie Anne Menden (31), Mustafa Alin (39), Felix von Jascheroff (34) und Co. erstmals nicht im leeren Raum inszeniert. Der neue Folgeneinstieg zeigt die GZSZ-Darsteller lebensnah in ihrer Serienumgebung. Untermalt wird dieser Teaser von Adel Tawils Song "Ist da jemand". Ob das am Ende vielleicht sogar das neue Lied zum Vorspann wird?



