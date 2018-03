Gibt ein GZSZ-Fotoshooting jetzt den entscheidenden Hinweis? Am 17. Mai wird endlich die spannende Folge zum 25. Jubiläum der Daily Soap ausgestrahlt. Die große Frage: Heiratet Sunny (Valentina Pahde, 22) wirklich Felix (Thaddäus Meilinger, 35) oder entscheidet sie sich in letzter Sekunde doch noch für Chris (Eric Stehfest, 27)? Wenige Wochen vor dem großen Serien-Moment verwandelte sich Valentina für ein Shooting schon mal in eine schöne Braut. Ebenfalls mit für Aufnahmen vor Ort: ihr Kollege Eric. Am Ende kam ein tolles Promo-Plakat mit den beiden dabei heraus – heißt das nun aber auch wirklich, dass es ein Happy End für Sunny und Chris geben wird?



