Er regt sich auf, während sie nur in ein Handtuch gehüllt auf dem Boden hockt. Sieht so wirklich ein Ehe-Streit bei John Legend (38) und Chrissy Teigen (31) aus? Neueste Snapchat-Videos des Models lassen jetzt diesen Schluss zu, doch gleichzeitig wirkt alles sehr gestellt. Tatsächlich liegt es nahe, dass sich die zwei Spaßvögel einen Scherz erlaubt haben: Sie spielen eine Dauerdiskussion ihrer Beziehung nach. Chrissy wirft John laut eines Berichts von Cosmopolitan häufig vor, zu abhängig von seinem Handy zu sein. Im nachgestellten Fake-Zoff ist es nun einmal anders herum. John erklärt seiner Frau frustriert: "Nur falls du dich wunderst? Du bist in einer Beziehung mit der Person, deren Anrufe du ständig entgegen nimmst!"



