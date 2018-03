Seit Donald Trump (70) Anfang des Jahres offiziell als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde, gibt es nur eine Frau an seiner Seite: Ivanka Trump (35). Seine schöne Tochter hat sich vom wilden Party- und Luxus-Girl zur strebsamen Office-Dame entwickelt und absolviert als rechte Hand ihres Vaters Pressekonferenzen, Business-Reisen und Empfänge. Trumps Frau Melania (46) hingegen macht sich in ihrer Position als First Lady eher rar und hält sich bislang im Hintergrund auf. Ob ihr Posten in Gefahr ist?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de