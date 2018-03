Räumt Giovanni Zarrella (39) bei Let's Dance das Feld von hinten auf? Nach seinem verpatzten Start in die Tanzshow zeigt der Vollblutitaliener jetzt, was in ihm steckt. Und vielleicht reicht es mit dem Einsatz sogar für den Sieg. Model Nico Schwanz (39) ist davon auf jeden Fall überzeugt: "Ich bin für Giovanni. Ich kenne Giovanni und und deswegen bin ich für den Herrn Zarrella. Du musst gewinnen." Weitere Star-Unterstützung bekommt Giovanni außerdem von Monica Ivancan (39): "Ich finde, er tanzt super und ich hoffe, dass er ins Finale kommt."



