Es scheint fast so, als bliebe das genaue Verhältnis von Sophia Thomalla (27) und Till Lindemann (54) auf ewig ein Mysterium für die Öffentlichkeit. Neue Bilder, die die beiden bei einem gemeinsamen Theaterbesuch in Berlin zeigen, sorgen jetzt nur noch mehr für Verwirrung. Sind sie nun zusammen oder nicht? Als die geheime Hochzeit mit Musiker Andy LaPlegua (41) bekannt geworden war, ging man von einem klaren Nein aus, doch dann startete das Liebeswirrwarr erst recht. Mal präsentierte Sophia sich mit ihrem Angetrauten, ein anderes Mal wieder mit Till. Auch der aktuelle Theaterausflug lief ziemlich geheimnisvoll ab: Das Model und der Rammstein-Frontmann betraten das Gebäude getrennt, standen dann aber gemeinsam in der Schlange.



