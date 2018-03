GZSZ-Fans dürfen sich freuen! RTL verriet jetzt, dass Linda Marlen Runge (31) ihren Vertrag bei der beliebten Vorabendserie verlängert hat. Mit der Verlängerung kommt auch eine große, neue Geschichte für ihre Rolle 'Anni Brehme'. Was GZSZ-Anhänger dabei wohl am brennendsten interessiert: Was wird aus der aufregenden Liebesgeschichte zwischen Anni und Janina Uhses (27) Charakter 'Jasmin Flemming'? Dazu konnte Linda Marlen bisher dieses spannende Detail preisgeben: "Sie [Jasmin, Anm. d. Red.] ist eine starke, unabhängige und selbstbewusste Frau geworden und eigentlich jetzt genau der Mensch, den Anni an ihrer Seite braucht. Die beiden haben eine sehr enge Bindung und, wenn sie beide der Liebe eine neue Chance geben, dann würde der Sache nichts mehr im Wege stehen."



