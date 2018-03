Mega-Fail für Jeremy Meeks (33). Der heißeste Ex-Knasti der Welt, der quasi über Nacht durch seinen Mugshot berühmt wurde, darf nicht nach Großbritannien. Eigentlich wollte er nur für Fotoshootings einreisen, doch noch am Flughafen wiesen die Behörden ihn ab. Der Grund: seine kriminelle Vergangenheit. 2014 wird er wegen Gang-Aktivitäten und Waffenbesitz verhaftet, sitzt knapp zwei Jahre im Knast. Erst seit seiner Entlassung reist er als Model durch die Welt – nur eben nicht nach England. In einem Clip ließ er jetzt wegen der gestoppten Einreise Dampf ab: "Ich bin diese Scheiße so leid. Ich wurde abgelehnt. London will nicht, dass ich hier meine Zeit verbringe. Verrückte Scheiße."



