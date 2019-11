Ein neuer Schritt auf der Karriereleiter für Jordyn Woods (22)? Man kennt das US-amerikanische Model als beste Freundin an der Seite von Kylie Jenner (22). Nach dem Fremdgeh-Skandal mit Tristan Thompson (28) trennten sich allerdings die Wege der beiden. Seitdem macht sich die Beauty unter anderem mit einer eigenen Fitness-Modelinie einen Namen. Doch damit nicht genug: Jetzt schlägt die Unternehmerin einen weiteren Berufsweg ein und versucht sich als Schauspielerin!

Am Mittwoch verkündete sie auf Instagram, dass die Dreharbeiten für ihren ersten Film begonnen haben. "Heute Morgen haben wir offiziell meine erste Hauptrolle in einem Film unter Dach und Fach gebracht. Wir haben so viel Arbeit investiert, aber Gott war auf meiner Seite", schrieb sie unter das Bild, auf dem sie in einem schwarzen, schulterfreien Kleid auf einem Bett sitzt. "Die schlaflosen Nächte [...] und die Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich kann es kaum erwarten, diese Reise mit euch zu teilen", fügte sie der Nachricht hinzu.

Neben der 22-Jährigen wird auch Jeremy Meeks (35) in dem Film mitspielen. Er veröffentlichte ein Foto auf seinem Profil, das schon ein paar Mitglieder der Filmbesetzung zeigt – unter anderem auch Jordyn. Jeremy machte bisher ebenfalls vor allem als Model von sich reden, aber nun will er wohl auch Kurs auf Hollywood nehmen.

