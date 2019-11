Jeremy Meeks (35) steht schon wieder vor einer Klage! Erst 2015 war er wegen Waffenbesitzes verurteilt worden und hatte deswegen knapp ein Jahr hinter Gitter gemusst. Mit seinem Fahndungsfoto war der 35-Jährige dann über Nacht derart berühmt geworden, dass ihn eine Agentur entdeckte und ihm nach seiner Gefängnisstrafe einen Modelvertrag anbot. Jetzt soll der Hottie erneut angezeigt worden sein; er scheint innerhalb einer knappen Woche in gleich zwei Autounfälle mit gemieteten Luxuswagen verwickelt gewesen zu sein. Doch Jeremy zeigte sich jetzt gelassen beim Schmuck-Shoppen mit einer unbekannten Frau!

Vergangenen Donnerstag wurde Jeremy bei einem Juwelier in Beverly Hills gesichtet. Als Shopping-Begleitung hatte er aber nicht seine Verlobte und Topshop-Erbin Chloe Green (28) dabei, sondern eine noch unbekannte Frau und heizt damit erneut die Trennungsgerüchte an. In der Vergangenheit war wiederholt spekuliert worden, ob der Frauenschwarm bereits eine neue Dame an seiner Seite hat. Doch erst vor wenigen Tagen erstickte er die Gerüchte im Keim. Gegenüber The Times erklärte er: "Wir sind definitiv zusammen. Im Moment sind wir zwischen Monaco und LA unterwegs. Ich muss viel reisen, um Chloe und meinen Sohn zu sehen. Wir wissen noch nicht, wo wir uns endgültig niederlassen werden."

Und es war nicht das erste Mal, dass Jeremy mit einer anderen Frau gesehen wurde. Bereits im September hatte er zusammen mit der Schauspielerin Erica Peeples ein Restaurant in Los Angeles besucht und daraus auch kein Geheimnis gemacht. Er stellte die "True to the Game"-Darstellerin kurzerhand dem Paparazzo von TMZ vor, der sie in dem Moment gefilmt hatte: "Das ist Erica Peeples. Lies etwas über sie!"

Backgrid Jeremy Meeks mit unbekannter Frau, November 2019 in Beverly Hills

Backgrid Jeremy Meeks mit unbekannter Frau, November 2019 in Beverly Hills

Getty Images Jeremy Meeks und Chloe Green im September 2018

