Janni Hönscheids (26) Babykugel wächst und gedeiht. Auf ihrem Instagram-Account lässt die hübsche Profi-Surferin ihre Fans am Fortschritt ihrer Schwangerschaft teilhaben. Einen wunderschönen Schnappschuss nach dem anderen postet sie für die Netzgemeinde. Davon sind die fast 25.000 Follower total begeistert: "So ein schönes Foto, liebe Janni", "Ultrahübsch" oder "Hübsche Frau, wie immer" kommentieren sie. Für ihre tollen Babykugel-Pics scheint Janni auch ein ganz besonderes Geheimrezept zu haben: Nackter Bauch plus Natur plus ein wunderschönes Lächeln ergibt ein Schwanger-Pic mit Like-Garantie. Bei diesen tollen Bildern ist wohl jetzt schon klar, dass der Nachwuchs von Janni und ihrem Liebsten Peer Kusmagk (41) mal ein richtiges Naturkind wird.



