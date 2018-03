Was ist das nur zwischen Sophia Thomalla (27) und Till Lindemann (54)? Die hübsche Moderatorin und der Rammstein-Frontmann sind von 2011 bis 2015 ein Paar – aber seit ihrer Trennung sorgen die einstigen Turteltauben für ordentlich Verwirrung. Nachdem Sophia bereits kurz darauf mit dem Sänger Andy LaPlegua (41) gesehen wird, war Ex Till der Auserwählte für einen Kinobesuch. Doch dann ließ das Model im Juni 2016 die Hochzeitsbombe platzen: Sophia und Andy hatten bereits im März in den USA geheiratet. Trotzdem rutschte sie offenbar lieber mit Till ins neue Jahr. Nach Geknutsche mit Sänger Gavin Rossdale (51) besuchte Sophia jetzt ein Theaterstück. Ihr Begleiter: Till! Was genau zwischen den beiden läuft, wissen wohl nur die zwei selbst.



