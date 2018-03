Sie fühlt sich offensichtlich wie im Rausch – im Tanzrausch! Vanessa Hudgens (28) ist seit Jahren Dauergast beim Coachella-Festival und zeigt auch dieses Jahr wieder allen, wie man so richtig feiert. Bei Instagram teilt sie jede Menge toller Momente vom Coachella 2017. Besonders schön: Ihr Auftritt als schillernder Festival-Schmetterling. Dass Vanessa sich schon jetzt ihr Ticket fürs nächste Jahr sichert, steht wohl außer Frage. Schon vor Jahren erklärte sie Us Weekly begeistert: "Als ich zum ersten Mal an so etwas teilgenommen habe, dachte ich: 'Das ist der Himmel.' Man fühlt sich einfach völlig frei. Ich werde nun jedes Jahr hingehen – bis ich sterbe!"



