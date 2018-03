Hat das Liebeschaos um Sophia Thomalla (27) jetzt doch ein Ende gefunden? Über Wochen hinweg narrt das Model die Öffentlichkeit mit drei wechselnden Männern: On-Off-Lover Till Lindemann (54), Ehemann Andy LaPlegua (41) und Knutsch-Intermezzo Gavin Rossdale (51). Vor wenigen Tagen wird die Schönheit bei einem Theaterbesuch mit Rammstein-Rocker Till in Berlin gesichtet – und von Reportern darauf angesprochen. Nachdem sie einigen Fragen ausweicht, gibt sie RTL ein doch recht deutliches Statement: "Ich bin weg vom Markt!" Wer der Glückliche an ihrer Seite ist, verrät die Tochter von Simone Thomalla (52) nicht – und das hat auch einen Grund, wie sie Promiflash erklärt: "Die Zahnpasta geht immer nicht zurück in die Tube, sag ich immer. Wenn man einmal damit anfängt, öffentlich alles preiszugeben, das kriegst du nicht mehr rein." Von wilden Spekulationen wolle sie sich jedoch nicht aus der Fassung bringen lassen und weiterhin schweigen.



