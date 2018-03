Bella Hadid (20) weiß, wie man die Blicke auf sich zieht! Fans und Fotografen erwischten das Model Ende der Woche in New York City und bekamen nicht nur freie Sicht auf dessen Bauch, sondern auch auf einen ganz schön knappen Spitzen-BH. Der weiße Hoodie, der laut popsugar aus Bellas Kollaboration mit dem Label Chrome Hearts stammt, definiert das Wort "bauchfrei" noch einmal ganz neu und weist auch in der Brustregion wenig Stoff auf. Wenn sie also nicht gerade im Nude-Badeanzug plantscht oder elegant gekleidet über den Red Carpet schreitet, mag es die 20-Jährige zwar lässig, aber bitteschön trotzdem extravagant. Kürzlich verriet sie auf ihrer Instagram-Seite, dass sie die Looks aus der "chromeheartsxbella"-Kollektion selbst designt hat – dieser Busenblitzer war also von Bella höchstpersönlich eingeplant.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de