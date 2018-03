Betty Taubes (22) Kilo-Frust sorgte für ordentlich Furore: Immerhin nörgelte sie via Social Media, dass sie mit 53 Kilo fett wäre. Jetzt fragte Promiflash bei ihrer Freundin und Germany's next Topmodel-Mitstreiterin Fata Hasanović (22) nach, was sie davon hält. "Ich kann's mir nicht vorstellen, dass sie's so ernst meint", lautete ihr Fazit bei der Mazda Spring Cocktail Veranstaltung in Düsseldorf. Immerhin gebe es dafür auch gar keinen Grund: "Betty hat 'ne super Figur, die muss sich keine Gedanken machen."



