Mit diesem Geständnis hat sich Betty Taube (22) wohl keinen Gefallen getan. In ihrer Instagram-Story gestand das schöne Model kürzlich: Sie fühlt sich mit zarten 53 Kilo zu fett! Diese Aussage fanden ihre Fans gar nicht lustig und ließen die 22-Jährige das auch spüren. Betty wehrt sich direkt mit einem entschärfenden Statement: "Was soll ich jetzt meinen Followern erzählen? Ich fühle mich in meinem Körper so gut? Ich will euch nicht anlügen! Wenn ich mich gerade nicht gut fühle in meinem Körper, weil ich keinen Sport mehr mache, dann sage ich euch das. Aber das soll nicht heißen, ihr müsst alle zehn Kilo abnehmen! Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn. Denkt doch mal nach, liebe Leute da draußen!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de