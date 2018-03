Na, da ist aber jemand mutig! Für die roten Teppiche dieser Welt putzen sich die Promis stets fein heraus. In ihren schillernden Kleidern und mit tollem Schmuck möchte meist einer schöner aussehen als der andere. Nicht so Sofia Richie (18). Das Model erschien beim Filmfestival in Cannes kurzerhand in einer Art Schlafanzug-Look. Mit Jogginghose, weißen Sneakern und lässigem grauen Shirt zog die Tochter von Lionel Richie (67) dennoch alle Blicke auf sich. Eigentlich trägt die Justin Bieber-Ex den Schlabber-Look nur in ihrer Freizeit. Bei öffentlichen Events zeigte sich das It-Girl bisher immer in atemberaubenden Roben. So oder so: Der hübschen Blondine steht wohl ohnehin alles.



