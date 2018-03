Dwayne "The Rock" Johnson (45) hat die Schnauze voll! In den USA läuft das langersehnte Baywatch-Remake bereits in den Kinos. Doch statt Lobeshymnen hagelt es Kritik. Der Hauptdarsteller kann das ganz und gar nicht nachvollziehen: "Mutiger Schritt von diesen Kritikern, die ‘Baywatch’ mit anderen Kritikern geschaut und sich totgelacht haben, aber dann entschieden haben, ihn öffentlich niederzumachen", wetterte er auf Twitter.



