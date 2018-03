Szenen wie aus einem Horrorfilm! Take That kämpfen im aktuellen Musikvideo zur neuen Single "New Day" gegen fiese Kreaturen: Zombies, Clowns und Geister verfolgen das Trio bis auf einen Feldweg. Der Albtraum mündet aber in ein Happy End. Kein Wunder, denn der Song sorgt für gute Laune und überzeugt auch die Monster, die am Ende des Clips fröhlich tanzen. Nach "Giants" ist "New Day" bereits die zweite Video-Auskopplung aus dem achten Studioalbum "Wonderland". Mittlerweile sind von der ursprünglich fünfköpfigen Besetzung nur noch Gary Barlow (46), Howard Donald (49) und Mark Owen (45) übrig. Seit September 2014 muss die Band auf Jason Orange (46) verzichten und Robbie Williams (43) konzentriert sich weiter auf seine Karriere als Solosänger.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de