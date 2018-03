Wunderschön und ebenfalls aus dem Reality-TV bekannt! Robert Kardashian (30) soll es jetzt so richtig erwischt haben. Angeblich ist der Bruder von Kim Kardashian (36) nach seinen zahlreichen Beziehungskrisen mit On-Off-Liebe und Mutter seiner Tochter Blac Chyna (29) frisch verliebt. Die neue an seiner Seite soll Mehgan James sein. Die ist, genau wie der 30-Jährige, ebenfalls durch US-Reality-Formate bekannt geworden. Die Schönheit nahm bereits an "Basketball Wives L.A.", "Bad Girls Club" und "Marriage Boot Camp" teil. Laut eines E-Entertainment-Insiders unterstützt die 27-Jährige Robert in allem, was er tut. "Sie sehen sich bereits seit einigen Monaten gelegentlich", verriet die Quelle kürzlich. Ob Mehgan nach der Chaos-Liaison zu Blac Chyna jetzt seine neue große Liebe ist? Dazu sagen weder Robert noch Mehgan oder Blac Chyna bisher etwas.



