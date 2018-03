Bling-Bling! Was glitzert denn da in Blac Chynas (29) Mund? Die On-Off-Freundin von Rob Kardashian (30) liebt ihren heißen Körperschmuck. So verziert sie ihren kurvenreichen Body mit Tattoos, Piercings und jetzt sogar einem genz ausgefallenen Schmuckstück: Diamanten auf den Zähnen! Auf Instagram präsentiert die 29-Jährige ihren Fans die neuesten Glitzersteinchen. Erst vor Kurzem ließ sie sich einen Dermal Anchor machen – ein Piercing, das direkt unter die Haut gesetzt wird. Wie wohl ihr Ex Rob die neuen Verzierungen findet? Gerüchten zufolge soll sich das Chaos-Paar jetzt langsam wieder annähern. Na, mit diesem funkelndem Lächeln geht ihr mit Sicherheit kein Mann mehr von der Leine!



