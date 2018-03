Ein Jahrzehnt lang "Bad Girl". Zwei Jahre nach ihrem großen Durchbruch veränderte Rihanna (29) 2007 ihr Image radikal, ganz nach dem Motto ihres damaligen Albums "Good Girl Gone Bad". Bei Instagram dankt sie ihren Fans für die Treue: "Ihr habt meine Reise begleitet und bereichert und ich bin euch auf ewig dankbar, dass ihr diese Reise für mich so verrückt gemacht habt. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Wenn ein Mädchen erst böse geworden ist, dann für immer!"



