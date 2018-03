Bei den Global Gladiators schlüpfte Lilly Becker (40) in die Rolle der Mama. Keine ungewohnte Situation für das Model: Ihr Sohn Amadeus (7) kam 2010 auf die Welt. Die 40-Jährige hat einen der Teilnehmer während der Dreharbeiten in Afrika besonders in ihr Herz geschlossen, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Ich glaube, wenn eine Frau eine Mutti ist, hat sie immer die Gefühle. So war es auch mit Pietro (24)." Der DSDS-Star sei noch so jung, lieb und unschuldig: "Wie mein kleiner Bruder." Sie habe alle Kandidaten gern, aber den 24-Jährigen habe sie am allerliebsten, schwärmte sie bei der Premiere von "Global Gladiators" in Berlin.



