Kann Faisal Kawusi (25) wirklich über Online-Attacken lachen? Der Ex-Let's Dance-Kandidat muss im Netz so einiges einstecken – und erhielt sogar kürzlich einen Drohbrief! Im Gespräch mit Promiflash hat der Komiker jetzt verraten, wie er mit solchen Dingen umgeht. "Die meisten Menschen verletzt so was. Mir ist das scheißegal, mir ist das wurscht", erklärte der 25-Jährige. Er würde seine Taten und Worte nicht von Anderen abhängig machen. Und das habe einen Grund: "Vor allem im Internet sind Meinungen wertlos, weil das ist am Ende einfach nur ein Buchstabe auf einem Bildschirm!" Das habe er von einem Kollegen gelernt: "Das hat Luke Mockridge (28) zu mir gesagt!" Außerdem erhalte Faisal auch jede Menge Liebesbriefe. Auf seine Fans ist eben Verlass!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de