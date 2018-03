Seit 2009 gehört Jason Derulo (27) zu den größten Stars der Welt, füllt eine Halle nach der anderen. Und auch die Frauen liegen dem Amerikaner zu Füßen. Doch privat hört der 27-Jährige nur auf eine Dame, wie er Promiflash verrät: "Ja, ich denke, ich bin ein Muttersöhnchen. Die Welt dreht sich um meine Mutter – in meinem Leben. Auf jeden Fall." Und die beiden plaudern nicht nur über Musik, sondern auch über viel privatere Dinge: "Mamas Meinung bedeutet mir alles. Wenn wir über Beziehungen sprechen, ist es mir schon wichtig, was Mama sagt", erklärt er. Sein Liebesleben will der Sänger übrigens ab jetzt aus der Öffentlichkeit fernhalten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de