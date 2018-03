Neues Leben, neuer Look – so macht es Cathy Lugner (27) seit der Trennung von Baumogul Richard Lugner (84) und lässt in regelmäßigen Abständen an ihrer Optik herumwerkeln. Zuletzt auf dem Programm: neue Federn für das einstige "Spatzi". Der Hairdreams Couture Salon in Wien verpasste der Blondine gerade erst ein brandneues Set Extensions und damit ihren bekannten Prinzessinnen-Look. Mit dabei war Cathys Schwester Beate, die sich und ihrer Sis von der langen Mähne etwas ganz Besonderes verspricht.



