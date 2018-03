Da bahnt sich doch etwas an: YouTube-Star Leondre Devries und Davina Shakira Geiss (14) haben Nummern getauscht. Die Tochter von Carmen (52) und Robert Geiss (53) traf den Rapper von Bars and Melody bei einem seiner Konzerte. Seither sind sie in Kontakt. "Ja, haben wir. Wir haben ein paar Mal miteinander gesprochen", sagte er beim "Bravo Special" im Interview mit Promiflash am Dienstag in Berlin. Dabei wurde der 16-Jährige ganz verlegen und fing an, zu lachen. Aber mehr sei da nicht, meinte er. "Da läuft nichts! Das verspreche ich", versicherte er. Sein Band-Kollege Charlie Lenehan fügte vielsagend hinzu: "Leo fliegt heute noch mit dem Helikopter zurück nach Monaco. Ohne mich!" Dort wohnt Davina mit ihrer Familie. Ob der Brite tatsächlich ihretwegen zurück fliegt, ist nicht bekannt.



