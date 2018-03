Bekommt sie etwa kalte Füße? TV-Luder Kader Loth (44) knutscht kurz vor ihrer Hochzeit einen anderen Mann! Bei dem Jubiläum der SixxPaxxs wird sie von den Muskelmännern auf die Bühne geholt und bekommt kurzerhand einen Schmatzer auf den Mund. Das reicht der Verlobten aber noch lange nicht, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Die Jungs waren leider bei mir ein bisschen schüchtern, aber nachher machen wir noch ein Fotoshooting. Ich hoffe, dass ich richtig mal so im Schritt anfassen kann. Ich bin heute single unterwegs, also noch bin ich nicht verheiratet! Ist erlaubt!" Ob ihr Liebster Ismet Atli das auch so sieht? "Naja, wenn Ismet das sehen würde, würde er wahrscheinlich bevor er mich heiratet die Scheidung einreichen." Hoffentlich bekommt er diese Bilder dann nicht zu Gesicht!



