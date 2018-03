Vom Hochzeitskleid direkt in die Umstandsmode? YouTuberin Paola Maria heiratet Mitte Februar in Las Vegas ihren Langzeitfreund Sascha Koslowski. Wagen die beiden nach dem Gang vor den Traualtar jetzt den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung und werden Eltern? Im Promiflash-Interview erklärt Paola ihre Familienplanung: "Was Kinder angeht, wenn es irgendwann passieren sollte, dann passiert es." Einen bestimmten Zeitplan häten sie aber nicht. Wenn es irgendwann wirklich so weit ist, dürfen sich ihre Abonnenten bestimmt über zahlreiche Schwangerschaftsvideos der Beauty freuen.



