Bei der Filmvorstellung ihres neuen Streifens "The Hero" am Mittwoch in New York stahl ihr Bauch Laura Prepon (37) die Show. Die Fotografen interessierten sich vor allem für den deutlich gewachsenen Babybauch der Orange Is the New Black-Darstellerin. Erst im Januar verkündete die Schauspielerin, dass sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Ben Foster (36) ein Kind erwartet, und zog sich seitdem weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Unter ihrer gepunkteten Bluse konnte die 37-Jährige ihre Kugel nun aber nicht mehr verstecken.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de