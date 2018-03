Sylvie Meis (39) hat wirklich Traummaße zu bieten! Die schöne Let's Dance-Moderatorin strahlt auf dem roten Teppich immer in den schönsten Roben – die stets vor allem eines sind: körperbetont und atemberaubend sexy! Doch dass hinter ihrer Top-Figur auch intensives Training steckt, erklärte Sylvie jetzt gegenüber der Closer: "Mein Körper ist schon harte Arbeit, ich trainiere jeden Tag. Egal, wo ich bin, meine Sportsachen kommen mit. Und in jedem Hotel gehe ich in ein Gym." Sylvie ist wohl der lebende Beweis dafür, dass es ohne eiserne Disziplin keinen Super-Body gibt.



