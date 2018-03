Raúl Richter (30) schwebt mit seiner neuen Freundin Jessy auf Wolke sieben. Die beiden zeigten sich am Dienstag bei einer Restaurant-Eröffnung auf Mallorca und strahlten dort in die Kameras der Fotografen. Bei dem Auftritt fiel eine Sache aber sofort auf: Die Flamme passt eigentlich gar nicht in das Beuteschema des 30-Jährigen: Dessen Ex-Freundinnen Linda Rojewska und Valentina Pahde (22) sind nämlich Blondinen – Jessy trägt dagegen dunkle Haare. Für den ehemaligen GZSZ-Star dürfte das aber völlig unproblematisch sein. Für ihn wären bei einer Frau vor allem das Lächeln und die Augen ausschlaggebend, wie er vor wenigen Wochen bei der Duftstars Verleihung gegenüber Promiflash verriet.



