Die neue Single "Hot2Touch" ist schon jetzt DER Sommer-Hit 2017. An dem Song arbeiteten unter anderem der deutsche DJ und Musikproduzent Felix Jaehn (22) und die YouTube-Sensation aus Amerika, Alex Aiono (21), zusammen. Und im Interview mit Promiflash wurde deutlich: Die beiden sind ein absolutes Dreamteam! "Ich bin schon seit Langem ein großer Fan von Felix wegen 'Cheerleader' und 'Ain't Nobody' und war deshalb super aufgeregt, diese Möglichkeit zu bekommen", erinnerte sich Alex an den Moment zurück, als er von dem Feature erfuhr. "Er hat noch nicht viele eigene Songs rausgebracht, aber jeder kennt ihn wegen seiner Cover. Er hat geschauspielert, er ist bekannt auf Instagram, er macht eine Menge. [...] Er spielt so viele Instrumente! Er ist sehr talentiert und bewundernswert. Ich war sehr froh, dass er meine Musik auch mag und mit mir arbeiten wollte", lobte Felix seinen musikalischen Partner.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de