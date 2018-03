Auf Alessio Lombardi (1) wartet eine große Sause! Am 19. Juni wird der Sohn von Sarah (24) und Pietro (25) zwei Jahre alt. Es ist der erste Geburtstag des Kleinen nach der turbulenten Trennung seiner Eltern. Aber der Sohn des Noch-Ehepaares muss an seinem Ehrentag auf keinen der beiden verzichten. In einem Facebook-Clip verrät Sarah nun, dass sie gemeinsam mit Pietro eine Gartenparty für ihren Nachwuchs plant: "Wir hoffen, dass schönes Wetter ist, weil wir ja im Garten feiern wollen und dann so ein Planschbecken aufbauen. [...] Und dann grillen wir wahrscheinlich. Dann gibt’s eine große Minions-Torte, da freut er sich bestimmt auch", fiebert die junge Mama auf die Familienfeier hin.



