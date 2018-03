Kein Zoff mehr zwischen Taylor Swift (27) und Katy Perry (32)? Die Sängerinnen bekriegen sich im Netz seit Jahren. Der Grund: Katy soll Taylor ihre Background-Musiker geklaut haben. Jetzt will Katy aber einen Schlussstrich ziehen: "Ich vergebe ihr, und es tut mir leid für all das, was ich ihr angetan habe. Ich hoffe, dasselbe gilt für sie. Ich liebe sie und will nur das Beste für sie", sagte die Künstlerin im "The Thrive Global Podcast". Taylor hat sich zu dem Friedensangebot allerdings noch nicht geäußert.



