Funkelnder Auftritt von Colton Haynes (28) und Jeff Leatham! Der Arrow-Star und der Schriftsteller gaben im März ihre Verlobung bekannt. Bei der Premiere von Coltons neuem Film "Rough Night" in New York strahlten die Turteltauben verliebt auf dem Red Carpet. Und präsentierten dabei ihre glitzernden Schmuckstücke! Es scheint, als hätte Colton seinen Mr. Right gefunden!



