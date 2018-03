Was für ein trauriger Abschied. Erst Mitte Februar hatte Colton Haynes emotionale Worte an seine Fans gerichtet: Der Arrow-Schauspieler hatte um Gebete für seine totkranke Mutter Dana gebeten, deren fortgeschrittene Leberzirrhose zu einem Nierenversagen geführt hatte. Schon damals waren die Überlebenschancen seiner Mama schwindend gering gewesen. Nach langem Kampf muss der Serienstar jetzt eine schreckliche Nachricht verkraften: Seine Mutter verstarb heute Nacht.

Es rührt beinahe zu Tränen: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 29-Jährige nun einen bewegenden Abschiedspost zu einer Bilderreihe. "Heute habe ich meine beste Freundin und die Liebe meines Lebens verloren… meine Mama. Worte können nicht beschreiben, wie unfassbar diese Frau war. Ich habe so viele Dinge zu sagen, aber momentan befinde ich mich in einem Schockzustand!", schrieb der US-Amerikaner. Zu der Ansammlung wunderschöner Fotos Coltons mit seiner Liebsten textete er weiter: "Ich werde dich für immer lieben, Mama. Ruhe in Frieden, mein Engel!"

Der Tod seiner geliebten Mutter ist bereits der zweite, schwere Schlag für das junge TV-Gesicht: Erst im vergangenen Jahr hatte sein Vater sich das Leben genommen. Als tragischen Grund dafür wurde das Coming-out seines Sohnes spekuliert.

Instagram / coltonlhaynes Colton Haynes und sein Bruder am Krankenbett ihrer Mutter

Instagram / coltonlhaynes Colton Haynes Mutter Dana

Frazer Harrison / Getty Images Colton Haynes bei einer Filmpremiere 2015 in Hollywood

