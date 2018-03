Da hat er mal richtig das Kind in ihm rausgelassen! In den Pausen eines Poloturniers am Sonntag im englischen Gloucestershire spielte Prinz William (34) jetzt mit der süßen Tochter seiner Cousine Zara Phillips (36) Fangen, tobte herum und herzte seine Familie. Die royale Etikette warf der Prinz an diesem Tag vollkommen über Bord!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de