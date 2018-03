Bushido (38) ist eigentlich knallharter Gangster-Rapper. Doch der Familienvater kann auch ganz anders! Mit seinem neuen Song "Papa" zeigt er, was seine Kinder ihm bedeuten. Im Promiflash-Interview hat Bushido verraten, wie süß seine Tochter auf das Lied reagiert hat: "Meine älteste Tochter Aaliyah, die hat so ein bisschen geweint, die war total traurig, so 'Ooh Papa, ich werd immer traurig, wenn ich deine Musik höre.'”



