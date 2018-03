Rappt sie ihren Schwiegersohn in spe etwa easy unter den Tisch? Knapp einen Monat nach dem schrecklichen Anschlag von Manchester macht ein Fan-Video auf Twitter Ariana Grandes (23) Mama nun zum absoluten Netz-Liebling. Bei einem der Konzerte ihres berühmten Töchterchens übernahm Joan Grande einfach mal den Part von Mac Miller (25) und rappte seine Verse aus der gemeinsamen Hit-Single "The Way". Eines machte die Power-Mutti damit deutlich: Rap-technisch hat sie es mindestens genauso drauf wie Arianas Boyfriend!



