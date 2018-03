Jenelle Evans (25) ist nicht nur für ihre Teilnahme an der Reality-Show Teen Mom 2 bekannt, sondern auch für ihr turbulentes Leben fernab von Kamerateams und TV-Karriere. Die Mutter dreier Kinder blickt auf eine lange Drogenkarriere zurück und spricht in ihrem neuen Buch "Read Between the Lines: From the Diary of a Teenage Mom" ganz offen über ihre Heroinsucht: "Ehe ich mich versah, habe ich mir vier bis fünf mal am Tag etwas gespritzt. Ich war abhängig."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de